الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

صالات الافراح تصرخ وتستنجد الحكومة بايجاد حل

ترقب شعبي لمعرفة مصير الموقع الاثري المكتشف وسط العاصمة عمان

رفع الحد الادنى للاجور بداية العام القادم وتحدٍ جديد أمام القطاع الخاص

المنخفض يتعمق وبشائر خير ينتظرها المواطنون في الايام القادمة

المطاعم والمقاهي تواجه مصير الاغلاق وسط مطالبات بحل سريع

الملك يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين

تونس: 41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا

كندا: 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بكورونا

انقاذ مواطن حوصر داخل شق صخري بضاحية الرشيد

والد الشاب الأردني المعتدى عليه في امريكا يروي تفاصيل الحادثة

الأربعاء، 16-12-2020 06:02 ص

الكويت : التشديد على ضرورة الإصلاح الشامل

image (2)


الوكيل الاخباري - شدّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على الحاجة لوضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من تداعيات فيروس كورونا، وأنّ نجاح مثل هذا البرنامج يتطلب تعاوناً فعّالاً بين البرلمان والحكومة، وحزماً في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنّب الفرقة والانقسام، مشيراً إلى أنّه لا يوجد متسع من الوقت لافتعال الأزمات.

اضافة اعلان

وقال أمير الكويت، أمس، في كلمة أثناء أولى جلسات مجلس الأمة بعد الانتخابات البرلمانية: «مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل، لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز».


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهنىء بايدن بفوزه بالرئاسة

1-1400949

مجلس الامن يدعو لانسحاب القوات الاجنبية من ليبيا

5fd87e074c59b72635305291

ارتفاع قياسي لعدد الصحفيين السجناء في عام 2020

1044814818_0_182_1953_1280_1200x0_80_0_1_8e31df36e19f84b1a4121e954cd511d8

أردوغان يدعو لصفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

000_8UN3CZ

مراسم تنصيب الرئيس الامريكي الجديد بايدن ستكون افتراضية

5fd92b624236042e4e2ffb45

رئيس الوزراء التونسي يرجئ زيارته إلى إيطاليا

أخبار متعلقة
1046681441_0_0_1200_650_1000x541_80_0_0_9afc43d3178b45249d10ee5b30d2bbe9

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

Stock-Kuwait-expats-workers_173fda8cbda_large

خبر صادم للوافدين في الكويت

image

الكويت : تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

1280x960-1200x675

استقالة حكومة الكويت

ت

المصالحة الخليجية ستتم خلال الشهر الجاري

Capture333

الكويت تنهي التصويت في الانتخابات التشريعية وسط اجراءات مشددة