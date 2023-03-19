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الأحد، 19-03-2023 12:59 م

الكويت.. المحكمة الدستورية تبطل انتخابات 2022

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الوكيل الإخباري - قضت المحكمة الدستورية في الكويت برئاسة المستشار محمد بن ناجي اليوم الأحد، بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، بالتالي بطلان المجلس الحالي، تأسيسا على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته.

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وبحسب نشرته جريدة "القبس" الكويتية، أن المحكمة الدستورية الكويتية نطقت بالحكم علنا، وسط حضور طاعنين ومحامين وصحفيين.


يذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين حق لهم التصويت بانتخابات مجلس الأمة 2022، بلغ 795 ألفا و911 ناخبا وناخبة.


وتنافس على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة، 305 مرشحا ومرشحة، في عملية اقتراع جرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.


بترا

 




 

 


 

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