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الإثنين، 18-04-2022 12:20 م

الكويت .. اندلاع حريق هائل بمنطقة ميناء عبدالله -فيديو وصور

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الوكيل الإخباري-أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية ان أربعة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في حجز البلدية بمنطقة ميناء عبدالله. 

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وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء في بيان في وقت متأخر مساء الأحد ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الاطفاء من مراكز ميناء عبدالله وام الهيمان والاحمدي و الاسناد للتعامل مع الحريق الذي نشب في زوارق تقع على مساحة كبيرة 

 

وأن الفرق تمكنت من حصرها بمساحة 1000 متر مربع فقط بعد جهود مكثفة بذلتها فرق الاطفاء لعدم امتداد الحريق. 

 

وأكدت الادارة ان الحادث لم يسفر عن وقوع اي اصابات مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.


 


وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر ، فيديو للحادثة .

 

وكالة الانباء الكويتية

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