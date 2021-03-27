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السبت، 27-03-2021 04:14 م

الكويت: انقطاعات في 3 كوابل تعطّل 60 % من خدمات الإنترنت

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الوكيل الإخباري- تعرض عدد من الكوابل الدولية في الكويت إلى انقطاعات في عدة اتجاهات؛ بسبب أعمال تطوير الطرقات؛ ما تسبب في تعطل 60 بالمئة من خدمة الإنترنت في الدولة الخليجية، اليوم السبت.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، إن عددا من الكوابل الدولية تعرضت إلى انقطاعات في عدة اتجاهات؛ بسبب أعمال تطوير الطرقات، الأول بين مقسم أم الهيمان ومركز حدود النويصيب، والثاني بين مقسم أم الهيمان ومقسم الزور، والثالث بين مقسم الجهراء ومركز حدود السالمي.

وأوضح مدير إدارة الوصلات الدولية بالهيئة جمال صادق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، أن هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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