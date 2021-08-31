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الثلاثاء، 31-08-2021 01:46 ص

الكويت بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تشمل الوافدين المصريين

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن السلطات ستخاطب مصر و4 دول أخرى لتحديد "كوتا" الأعداد المقترحة للوافدين إليها.

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وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن "الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، ستخاطب سلطات الطيران المدني في مصر و4 دول أخرى هي سيرلانكا وبنغلاديش وباكستان ونيبال، لتحديد كوتا الأعداد المقترحة للقادمين إلى البلاد".


وأشارت إلى أن "أجهزة المطار حددت كوتا بأعداد القادمين من الهند إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستيعابية للقادمين بالمطار إلى 10 آلاف راكب يوميا".


وأضافت أن "النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والهندية المقترحة ستكون بواقع 760 راكبا قادما إلى البلاد في الأسبوع، منها 380 راكبا لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران الهندية".


ولفتت إلى أن "سلطات المطار بانتظار موافقة الجانب الهندي على الأعداد المقترحة، تمهيدا لجدولة وانطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الطرفين".

 

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