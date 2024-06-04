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الثلاثاء، 04-06-2024 09:11 ص

الكويت تتجه لاستبدال أسماء الأشخاص بالأرقام في تسمية شوارعها

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الوكيل الإخباري-بدأت السلطات الكويتية بتطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة، عبر إجراء جذري يتمثل في استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والتوجه نحو ترقيمها.

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وذكرت صحيفة "المجلس" أن وزارة الأشغال "بدأت باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".


وأشارت إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلاً من أسماء الأشخاص، مبينة أن تسمية بعض الشوارع ستقتصر فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".
وقالت الوزارة إن تسمية بعض الشوارع الأخرى بأسماء الدول والعواصم يتم "تبعا للمعاملة بالمثل".


يذكر أن هذه العملية تساهم في تبسيط حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية (جي بي أس)، وخاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية.

 



RT

 




 

 


 

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