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الأربعاء، 30-03-2022 02:18 م

الكويت تحصر جميع وظائف القطاع النفطي على مواطنيها

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم "تكويت" (حصرها بالكويتيين) جميع الوظائف في القطاع النفطي، بما فيها وظائف الشؤون القانونية".

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وخلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية، قال محمد الفارس: "سيتم تكويت جميع الوظائف في القطاع النفطي بشكل كامل".


وأضاف وزير النفط: "أتعهد بتكويت الشؤون القانونية في الشركات النفطية".

روسيا اليوم

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