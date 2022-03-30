الكويت تحصر جميع وظائف القطاع النفطي على مواطنيها

الوكيل الإخباري-أعلن وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم "تكويت" (حصرها بالكويتيين) جميع الوظائف في القطاع النفطي، بما فيها وظائف الشؤون القانونية".

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وخلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية، قال محمد الفارس: "سيتم تكويت جميع الوظائف في القطاع النفطي بشكل كامل".



وأضاف وزير النفط: "أتعهد بتكويت الشؤون القانونية في الشركات النفطية".



روسيا اليوم