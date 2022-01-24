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الإثنين، 24-01-2022 04:21 م

الكويت تخلي سبيل 3 متهمين بقضية تمويل حزب الله

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الوكيل الإخباري-أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع ، بأن " النيابة العامة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.

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وأوضح المصدر لـ"القبس" أنه "تبقى حتى الآن 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية، التي بلغ إجمالي المتهمين فيها 23 متهما ما بين مواطنين كويتيين ووافدين".


في حين نقلت "القبس" عن المحامي علي الصابري، دفاع أحد المتهمين، قوله: "لا زلنا واثقين من سلامة موقف موكلنا وسنتصدى للاتهامات أمام المحاكم في حال تمت إحالته لمحكمة الجنايات وجميع الأعمال هي أعمال خيرية كانت تقام من 1992 أمام مرأى ومسمع الجميع وليست في الغرف المغلقة".

روسيا اليوم

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