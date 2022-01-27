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الخميس، 27-01-2022 11:09 ص

الكويت تدرس إعادة فتح باب التأشيرات أمام اللبنانيين

OIF


الوكيل الإخباري-تدرس وزارة الداخلية الكويتية إعادة فتح باب التأشيرات أمام اللبنانيين خلال الأسبوع المقبل، بعد توقف دام حوالي 3 أشهر وفق ما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية .

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وقالت مصادر أمنية مطلعة للصحيفة إن "اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية ـ اللبنانية".

 

وأضافت أن "القرارات الخاصة بوقف جميع أنواع التأشيرات لبعض الجنسيات، الخاصة بالأزمات الدبلوماسية أو غيرها من الأزمات، إنما هي قرارات متغيرة، وتخضع للتقييم والدراسة بناء على المستجدات السياسية والدبلوماسية".

وأوضحت أن "عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وأخيرا التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعا في السابق".

وأشارت إلى أن "اللبنانيين الذين لديهم إقامات صالحة داخل الكويت لم يكونوا مشمولين بالقرار منذ البداية، وكان مسموحا لهم طيلة الفترة الماضية تجديد إقاماتهم المنتهية أو التحويل، وكذلك كان بإمكان من يتمتعون بإجازة خارج البلاد العودة، ما داموا يملكون إقامة عمل أو التحاق بعائل".

 روسيا اليوم

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