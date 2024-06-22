الكويت تدعو مواطنيها كافة إلى مغادرة لبنان فورا

الوكيل الإخباري- جددت وزارة الخارجية الكويتية دعوتها لكافة مواطنيها بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.

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وفي بيان لها، أهابت الخارجية الكويتية "بكافة المواطنين الكويتيين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن، وتدعو من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشكل فوري، وذلك عبر هاتف الطوارئ في السفارة: 0096171171441".



بيان الخارجية الكويتية يأتي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل مؤخراً، باستهدافها براً وبحراً وجواً في حال شنها حرباً على لبنان.

