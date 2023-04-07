الكويت تدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وحملت دولة الكويت إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.



وأكدت الوزارة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، رفض دولة الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة.



وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.



بترا