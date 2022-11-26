الكويت تسجل أول إصابة بالكوليرا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا، لمواطن بعد عودته من إحدى الدول المجاورة.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها رصدت إصابة مواطن كويتي بالكوليرا ظهرت عليه أعراض المرض "بعد عودته من إحدى الدول المجاورة (لم تسمها) التي تعاني من تفشي المرض"، حسبما نقلت جريدة "القبس" المحلية.



وأضافت أن المريض "تلقى العلاج اللازم في أحد مستشفياتها"، مشيرة إلى أن المريض "تم عزله حتى استكمال الشفاء".



وأوضحت الوزارة، أنه "تم التعامل مع المخالطين للمريض حسب البروتوكولات المعتمدة"، حيث يتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم.



وأكدت أن "فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة"، مشددة على أهمية اتخاذ المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء.



ودعت الوزارة الجميع إلى "تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة".



وطالبت "من تظهر عليهم أعراض مشتبهة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والإسهال خلال 7 أيام من عودتهم من دول يتفشى فيها المرض، بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم".



وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت الكويت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان بسبب مخاوف من تفشي الكوليرا لديهم، وفقا لصحيفة "المجلس" المحلية.

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الأناضول