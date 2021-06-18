الكويت تصدر تحذيرا بشأن ارتفاع الحرارة ورياح محملة بالأتربة

الوكيل الاخباري - أصدرت الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرا مهما بشأن حالة الطقس، متوقعة استمرار هبوب الرياح الحارة، التي تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

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ذكرت ذلك صحيفة "الجريدة" الكويتية، مشيرة إلى أن الأرصاد الكويتية تتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية الحارة، مصحوبة بهبات قوية مثيرة للغبار.



وبحسب الأرصاد الكويتية، فإن من المتوقع أن تتراجع شدة الرياح بصورة تدريجية، ابتداءً من عصر الجمعة.



وتتسبب الرياح المحملة بالغبار في انخفاض مستويات الرؤية الأفقية لتصبح أقل من ألف متر، بينما تنعدم في بعض المناطق المكشوفة.



وتتأثر الكويت بامتداد منخفض الهند الموسمي، القادم من جهة الجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى امتداد مرتفع جوي قادم من جهة الشمال الغربي.

سبوتنيك