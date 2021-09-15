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الأربعاء، 15-09-2021 12:46 م

الكويت تعتزم تخفيض رواتب موظفي الحكومة إلى النصف

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الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة الكويتية خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50%، وذلك في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.

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ونقلت صحيفة كويتية عن مصادر مسؤولة أن وزارة المالية في البلاد  وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين %30ــــ%50.


وبحسب مصادر الصحيفة، فقد تم الاتفاق أيضا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.


واكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقررا في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقر منذ عام تقريبا، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية في البلاد .


وتأتي تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية، حيث ترفض الحكومة في البلاد السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.


وباشرت عدد من الوزارات والجهات الحكومية في البلاد بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.


ومن المتوقع ألا يقف تقليص الإنفاق عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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