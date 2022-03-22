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الثلاثاء، 22-03-2022 03:20 م

الكويت : تعديل وزاري جديد على حكومة البلاد

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الوكيل الإخباري-أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الثلاثاء، صدور مرسوم بتعديل وزاري.

وقال المزرم، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن التعديل الوزاري جاء على النحو التالي: "الدكتور محمد الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية".

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كما تم تعيين "علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومحمد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب".


سكاي نيوز

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