الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء

مصدر أمني ينفي انهيار منزل في الزرقاء

الأردنيون نفذوا 758 ألف حوالة خلال أيلول الماضي

3 دنانير سعر كيلو الرمان .. و سوق الخضار: في بداية موسمه

الجميع يبحث عن القيمة المضافة.. تعديلات الضمان توسّع أكبر أم "ترقيع" لمشاكل متراكمة ؟

الكرملين: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق

التنمية: الأدوية المضبوطة في أحد مراكز ذوي الإعاقة هي للعلاج الطبي

الأردن وعُمان يتفقان على خريطة عمل واضحة

البنك المركزي يطلق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الخميس، 06-10-2022 02:04 م

الكويت تعلق على إلغاء قروض مصر

633eaeb54236043d1e650dc3


الوكيل الإخباري- قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، إن الصندوق لم يلغ أي قروض لمصر، مؤكدا أن القاهرة أكثر الدول التزاما بسداد القروض.

اضافة اعلان

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، ردا على شائعات بإلغاء بعض القروض، وعلى مطالب بتوفيرها للداخل الكويتي، قال: على مدى 68 سنة لم يتم إلغاء أي قرض، ولنكون واقعيين فقد ألغيت بعض الفوائد وليس القروض، وكان لذلك حاجته في وقتها.

وعاد للحديث عن مصر، قائلا: جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، ومصر سددت سنويا ما بين 30 إلى 40 مليون دينار كويتي، وهي نسبة كبيرة، مصر دولة ملتزمة بالسداد، ولا يوجد غير ذلك.

وذكر أنه بشكل عام فإن هذه القروض سيادية ولا يمكن إلغاؤها نهائيا إلا بقانون.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62d673024236040433267809

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على صربيا

633eb9f042360466f52f7e60

منح جائزة نوبل في الآداب للفرنسية آني إرنو

9

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر وعكة صحية

ظ

تايلند: مقتل 34 شخصا في إطلاق نار على مركز رعاية

633e963f4236043d1e650d83

مصدر يكشف طبيعة التحركات العسكرية في جنوب مولدوفا

666

المكسيك: مقتل 18 شخصا في هجوم مسلح

أخبار متعلقة
١-24-730x438

وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

العدس-والفول

مصر تسمح بتصدير قائمة من الأغذية- تفاصيل

resize

البحوث الفلكي المصري يحدد موعد شهر رمضان القادم.. فلكياً