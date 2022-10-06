الكويت تعلق على إلغاء قروض مصر

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، إن الصندوق لم يلغ أي قروض لمصر، مؤكدا أن القاهرة أكثر الدول التزاما بسداد القروض.

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وأضاف في تصريحات تلفزيونية، ردا على شائعات بإلغاء بعض القروض، وعلى مطالب بتوفيرها للداخل الكويتي، قال: على مدى 68 سنة لم يتم إلغاء أي قرض، ولنكون واقعيين فقد ألغيت بعض الفوائد وليس القروض، وكان لذلك حاجته في وقتها.



وعاد للحديث عن مصر، قائلا: جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، ومصر سددت سنويا ما بين 30 إلى 40 مليون دينار كويتي، وهي نسبة كبيرة، مصر دولة ملتزمة بالسداد، ولا يوجد غير ذلك.



وذكر أنه بشكل عام فإن هذه القروض سيادية ولا يمكن إلغاؤها نهائيا إلا بقانون.

روسيا اليوم