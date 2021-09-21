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الكويت: تعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيسا لديوان ولي العهد

الثلاثاء، 21-09-2021 09:43 ص

الكويت: تعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيسا لديوان ولي العهد

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم تعيين الشيخ أحمد العبد الله، رئيسا لديوان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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وأفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن "مجلس الوزراء الكويتي اعتمد خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، برئاسة رئيسه بالإنابة، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات، وقرر رفع المرسوم إلى الأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

كما أشارت "الجريدة" إلى أن "المجلس اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، صباح الثلاثاء المقبل، وقرر رفعه للأمير".

المصدر: روسيا اليوم

 

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