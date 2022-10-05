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الأربعاء، 05-10-2022 01:20 م

الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء

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الوكيل الإخباري - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمرًا بتعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بحسب بيان مقتضب لوكالة الأنباء الكويتية.

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وكان نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أصدر، يوم الأحد الماضي، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حينها خبر صدور "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في منصبه، في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

 

العربي الجديد


 




 

 


 

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