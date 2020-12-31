الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 01:21 م

الكويت.. تمديد صلاحية جواز السفر 10 سنوات

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الوكيل الاخباري - مددت وزارة الداخلية الكويتية صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاماً 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات سابقا.

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جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية نشرته الأخيرة بحسابها على تويتر.


وبحسب البيان فإن هذه الخطوة "تأتي مراعاة للطلبة الذين أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء".

 

ولفتت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم 21 عاماً.


ووجهت الراغبين في تمديد جواز سفرهم بالتوجه إلى المراكز الوطنية في محافظات الكويت أو إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مصطحبين معهم عدد 2 صورة شخصية والبطاقة المدنية وجواز السفر، وفق المصدر ذاته.

 

سبوتنيك

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