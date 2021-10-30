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السبت، 30-10-2021 12:54 م

الكويت تمهل السفير اللبناني لديها 48 ساعة للمغادرة وتستدعي سفيرها من بيروت

الكويت


الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت سفيرها من بيروت، و أمهلت السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

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وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن القرار حول لبنان جاء استنادا على العلاقات التاريخية والروابط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، متهمة الجمهورية اللبنانية بالإمعان في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة و المستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون.


واستنكر البيان عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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