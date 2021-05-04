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الثلاثاء، 04-05-2021 11:44 ص

الكويت توسع مهام الشرطة النسائية

الشرطة


الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الداخلية في دولة الكويت توسيع مهام الشرطة النسائية عبر الدفع بها في نقاط التفتيش خلال الحظر الجزئي، وتسيير دوريات راجلة من العنصر النسائي للعمل على حسن تطبيق الاشتراطات الصحية.

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وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن قطاع الأمن العام بدأ في الاستفادة من الشرطة النسائية من خلال مشاركتها في الحملات الأمنية التي تنتشر في مختلف الطرقات لتطبيق الحظر الجزئي.


وإلى جانب ذلك تقرر الاستعانة بالشرطة النسائية في تسيير حملات راجلة في الأسواق والمجمعات لحث المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات الصحية.


وفي حديثه للصحيفة، قال وكيل قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي إن الاستعانة بالشرطة النسائية تأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالاستفادة من كل الطاقات البشرية، مؤكدا على أهمية وجود العنصر النسائي سواء في نقاط التفتيش أو الأسواق .

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

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