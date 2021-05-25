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الثلاثاء، 25-05-2021 10:50 ص

الكويت .. رفع جلسة نيابية لجلوس نواب على مقاعد وزراء

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الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان بسبب ما قام به النواب بعد اعتذار الحكومة الكويتية عن الحضور للمرة الثانية.

وقام نواب المجلس بالجلوس في مقاعد أعضاء الحكومة، ما ترتب عليه إعلان الغانم رفع الجلسة.

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وأعلن أن الحكومة ، أبلغته بعدم الحضور بسبب جلوس النواب في مقاعدهم.

 

وهذه هي المرة الثانية التي تعتذر الحكومة عن حضور الجلسة لهذا السبب، وقد قاطعت الحكومة الجلسة الخاصة الأحد الماضي والتي كانت مخصصة لاستجواب 3 وزراء.


ومن جهته، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، إنه تم رفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائبا.

 

المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

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