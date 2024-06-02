الكويت: صباح خالد الحمد ولياً للعهد

الوكيل الإخباري-
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء أمس، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا
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وظل منصب ولي العهد شاغراً منذ تسلم الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم خلفاً لأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح، في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ويتميز الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي دخل في عام 2019 حتى 2022 «نادي رؤساء الحكومات في الكويت» بوصفه ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، حيث شكل خلالها أربع حكومات متتالية، بإدارة محافظة وبشخصية كتومة قليلة الكلام.
والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سياسي مخضرم أمضى أكثر من 42 سنة في العمل السياسي والدبلوماسي، تنقل خلالها في المسؤوليات الوزارية، وهو معروف بحضوره الكبير على المستويين العربي والدولي، خاصة خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الخارجية.