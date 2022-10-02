الكويت.. قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال

الوكيل الإخباري - قالت وكالة أنباء الكويت إنه صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوزراء، فيما يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

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وكان قد استقبل ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد، بقصر بيان، صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



كما استقبل ولي العهد الكويتي، بقصر بيان، صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

كونا