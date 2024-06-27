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الخميس، 27-06-2024 02:01 م

الكويت .. قرار بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة

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الوكيل الإخباري- أيدت محكمة التمييز الكويتية الخميس، حكمًا يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".

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وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محامٍ سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".


كما ألزمت المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.


وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفًا أن هذا الحكم أصبح عنوانًا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.


ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.

 

RT


 




 

 


 

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