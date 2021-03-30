الثلاثاء 30-03-2021
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الكويت.. مجلس الأمة يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض

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الثلاثاء، 30-03-2021 11:50 ص

الكويت.. مجلس الأمة يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على اقتراحات قانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا. 

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وعقب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على إقرار القانون قائلا: "نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين".

وأكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، على بذل قصارى الجهد لتفعيل القانون، في أسرع وقت. 

كذلك وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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