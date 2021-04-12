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الإثنين، 12-04-2021 08:33 م

الكويت: مدة صلاة التراويح في المساجد 15 دقيقة

مصلين


الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم "الاثنين"، السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية المعمول بها حاليا في المساجد والاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة .

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وأضاف بيان صحفي صادر اليوم من مجلس الوزراء أن المجلس قرر منع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها من الأنشطة وإقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع، فضلا عن حث من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) لأداء الصلاة في المنازل.

 

البيان

 




 

 


 

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