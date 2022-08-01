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الإثنين، 01-08-2022 02:39 م

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدا الوهاب الرشيد وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة ضمن تشكيلة تضم 12 وزيرا.

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وأضافت الوزارة أنه صدر مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيرا وهم:

- طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة. 

- د. محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 

- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. 

- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

 - د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب. 

- د. علي فهد المضف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. 

- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

- د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة. 

- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 

- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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