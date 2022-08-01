الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدا الوهاب الرشيد وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة ضمن تشكيلة تضم 12 وزيرا.

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وأضافت الوزارة أنه صدر مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيرا وهم:



- طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.



- د. محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.



- د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



- عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.



- د. علي فهد المضف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



- د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.



- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

روسيا اليوم