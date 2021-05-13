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الخميس، 13-05-2021 07:39 م

الكويت: نقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

الكويت


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الأحمد الجابر الصباح، "وقوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وقطاع غزة".

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وأكد وزير الخارجية الكويتي، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الخميس، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تهانيه بمناسبة عيد الفطر "الحزين".


وشدد الصباح على "استعداد الكويت لتقديم كل ما يلزم لنصرة الشعب الفلسطيني أمام هذا العدوان الإسرائيلي".


وقال الصباح أن بلاده تواصل اتصالاتها ومساعيها مع عديد الدول من أجل "تكثيف الجهود بوقف تلك الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وفي نصرته".
وتمنى وزير الخارجية الكويتي للشعب الفلسطيني كل الخير والخلاص من هذه الاعتداءات وبالسرعة الممكنة.


وتم الاتفاق بين الوزيرين على أن يستمر التشاور بينهما خلال الأيام القادمة لتنسيق الجهود الثنائية القائمة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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