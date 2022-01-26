الكويت.. وفاة عاملين بعد حريق بمصفاة الأحمدي قبل أيام

الوكيل الإخباري-قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان على تويتر اليوم الأربعاء إن عاملين توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها في حريق اندلع بمصفاة ميناء الأحمدي.

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وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية، قد أفادت بإصابة 10 أشخاص بينهم 5 بـ ”حروق شديدة“ جراء الحريق الذي تمكن عاملون في الشركة من السيطرة عليه بالكامل.



حيث ان الحريق اندلع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ للسيطرة عليه وفق ما افادت الشركة في بيان لها على تويتر في 14 يناير.

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