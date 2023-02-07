الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

الثلاثاء، 07-02-2023 12:25 م

المانيا: استمرار الإضراب العام لعمال البريد

20230122124216185


الوكيل الإخباري- يتواصل إضراب عمال شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 15 بالمئة.

اضافة اعلان


وبحسب نقابة فيردي لعمال الخدمات فإن نحو 8000 عامل شاركوا في الإضراب أمس الاثنين، في حين قالت الشركة إن تسليم حوالي مليون خطاب ومئات الآلاف من الطرود البريدية تباطأ بسبب الإضراب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) .


ويرفض مجلس إدارة "دويتشه بوست" الزيادة التي تطالب بها نقابة فيردي بزيادة الأجور لحوالي 160 ألف عامل بنسبة 15 بالمئة باعتبارها غير واقعية .


وقالت الشركة إنها تعتزم تقديم عرض جديد خلال جولة ثالثة من المفاوضات غدا وبعد غد.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
274

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

2020-11-16T015015Z_1378606175_RC214K9930GQ_RTRMADP_3_NORTHKOREA-POLITICS

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

63e0a9df4c59b76e1663e6a9

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

1057268

هزة ارضية تضرب مدينة نيويورك

قطر

قطر تخصص 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من الزلزال

63e1e0d44c59b720be56422e

تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزيد تعقيدا عمليات البحث عن ضحايا الزلزال