المانيا: استمرار الإضراب العام لعمال البريد

الوكيل الإخباري- يتواصل إضراب عمال شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 15 بالمئة.

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وبحسب نقابة فيردي لعمال الخدمات فإن نحو 8000 عامل شاركوا في الإضراب أمس الاثنين، في حين قالت الشركة إن تسليم حوالي مليون خطاب ومئات الآلاف من الطرود البريدية تباطأ بسبب الإضراب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) .



ويرفض مجلس إدارة "دويتشه بوست" الزيادة التي تطالب بها نقابة فيردي بزيادة الأجور لحوالي 160 ألف عامل بنسبة 15 بالمئة باعتبارها غير واقعية .



وقالت الشركة إنها تعتزم تقديم عرض جديد خلال جولة ثالثة من المفاوضات غدا وبعد غد.

بترا