الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 10/8/2021

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يحث طالبان على إنهاء هجومها العسكري

نحو 12 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

أسعار الذهب الثلاثاء 10/8/2021

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة دورا

تهنئة من الوكيل الإخباري بمناسبة رأس السنة الهجرية

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

أجواء صيفية عادية الثلاثاء

الكويت : تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية: استمرار ارتفاع إصابات كورونا

الثلاثاء، 10-08-2021 09:25 ص

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يحث طالبان على إنهاء هجومها العسكري

6111fb7e42360417956e19ea


الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوثها لأفغانستان، زلماي خليل زاد، توجه إلى قطر حيث "سيحث حركة طالبان على وقف هجومها العسكري والتفاوض على تسوية سياسية".

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة يوم الاثنين: "في عدة جولات من الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام، سيسعى ممثلون من دول في المنطقة وما وراءها، وكذلك من منظمات متعددة الأطراف، لخفض العنف وعدم الاعتراف بحكومة تُفرض بالقوة".

وتتزامن هذه التصريحات مع بسط حركة "طالبان" سيطرتها يوم أمس الاثنين على سادس عاصمة لولاية أفغانية، بعد السيطرة على مدينة قندوز الاستراتيجية عقب قتال عنيف، ثم  مدينتي ساري بول وتالقان.

كذلك رفضت الحركة أمس الإثنين، اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

شاهد فيضانات صيفية غير معتادة في البندقية الإيطالية

3

الصين تطور أقوى زجاج في العالم

5

ارتفاع عدد الشركات البريطانية التي أغلقت في الربع الثاني للعام الحالي

2

تقرير أممي يحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض

e

بايدن وزوجته يهنئان المسلمين

w

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

أخبار متعلقة
61040b0a4c59b737b00c0c76

هجوم على مقر الأمم المتحدة في أفغانستان وضحايا

6102931a42360410cb56ebbf

مصرع 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في أفغانستان

61027fc842360410df4adb75

أمير قطر يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد لعدة دول

Capture-2

أمير قطر يصدر قانوناً بشأن مجلس الشورى

61022e7842360440cd45b0e2

أفغانستان .. مصرع 8 عسكريين في هجوم لطالبان

8

أمير قطر يجري اتصالا مع رئيس تونس