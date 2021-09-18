المتحدث باسم طالبان يكشف عن توقيت تشكيل الحكومة في أفغانستان

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، إن التشكيل النهائي لحكومة طالبان يحتاج إلى "عدة أيام أو شهور"، وقد تتغير التشكيلة.



وأوضح شاهين في مقابلة مع قناة NHK اليابانية، أنه قد جرى التخطيط لحفل تنصيب الحكومة الجديدة، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك.

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وتابع قائلا: "خططنا لذلك، لكن كانت هناك آراء بضرورة تعيين جميع الوزراء، وقررنا تأجيل الحفل. أبلغنا الدول التي أرسلت إليها الدعوات بإلغاء الحفل".



كما قال المتحدث باسم الحركة إن طالبان "مستعدة لخلق مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".



المصدر: روسيا اليوم