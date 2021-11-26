المتحور الجديد يعزل جنوب القارة السمراء عن العالم

الوكيل الاخباري - تواصل دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى دول جنوب قارة إفريقيا، فقد أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبية بعد رصد المتحورة أوميكرون لكوفيد-19.

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بذلك، تحذو الولايات المتحدة حذو العديد من الدول الأوروبية بعدما أجاز الرئيس جو بايدن بداية تشرين الثاني/نوفمبر فتح الحدود أمام المسافرين من كل أنحاء العالم شرط أن يكونوا ملقحين ضد كوفيد بعد عشرين شهرا من الإغلاق.

دول أوروبية تعلق السفر



كما انضمت أيرلندا وتركيا، اليوم الجمعة، للدول التي علقت الرحلات من 7 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.



كذلك منعت إيطاليا في وقت سابق من اليوم الجمعة، دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة الإفريقية إلى أراضيها، وسط انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في تلك البلدان، كما اتخذت سنغافورة نفس القرار.

فيما قالت ألمانيا أيضا إنها تعتزم وقف أغلب الرحلات من دول جنوب القارة الإفريقية لمنع انتشار سلالة كورونا الجديدة.



وأعلنت بريطانيا أنّها ستمنع المسافرين من ستّ دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.



وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كلّ الرحلات الجوية الآتية جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة.

كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.



دول عربية تعلق الرحلات



عربيا، علقت السعودية والإمارات والبحرين والمغرب والأردن السفر من وإلى هذه الدول مباشرة.



وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصائل رسمية.



وفي المجموع، أودى الفيروس بأكثر من 5,16 مليون شخص في أنحاء العالم منذ نهاية العام 2019. إلا أن منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.



فيما سجلت حتى الآن 22 إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد معظمها لدى شباب حسب المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.

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