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الخميس، 23-09-2021 07:57 م

المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها

لبي


الوكيل الإخباري - طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها، بعد حجب البرلمان الثقة عنها.

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وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي: "يتابع المجلس عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، و المتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة".


ودعا المجلس "السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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