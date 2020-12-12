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السبت، 12-12-2020 03:08 ص

المحكمة العليا الامريكية ترفض الطعن في فوز جو بايدن

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الوكيل الاخباري - خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة قضائية مهمة، حيث رفضت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

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وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.


وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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