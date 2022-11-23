الأربعاء 23-11-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن
توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء
حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
عرموش للاستثمارات ماكدونالدز الاردن ترافق 50 يتيماً من قرى الSOS لحضور مباراة الأردن وإسبانيا
صافي أرباح "كابيتال للإستثمارات" تقفز بنسبة 46% وتصل إلى 4 ملايين دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري
تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022
يوم الطفل العالمي
كورونا
كورونا
بكين تغلق المتنزهات والمتاحف بعد زيادة الإصابات بكورونا
إصابة رئيس الحكومة المغربية بفيروس كورونا
مفاجآت صادمة يكشفها الرنين المغناطيسي للدماغ بعد كورونا