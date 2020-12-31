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الخميس، 31-12-2020 12:54 م

بحسب صحيفة "واشنطن بوست"

المخابرات الأمريكية ستغير تشكيلة فريق حماية بايدن

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جو بايدن


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الخدمة السرية الأمريكية، تخطط لتعزيز الفريق الأمني للرئيس المنتخب جو بايدن، بالعديد من عملائها الذين عملوا معه عندما كان في منصب نائب الرئيس.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية شكوك أثارتها حاشية بايدن من أن بعض موظفي الخدمة السرية، قد يتعاطفون مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونوهت الصحيفة، بأن جهاز الخدمة السرية يتعرض، في الأشهر الأخيرة، للتفتيش بهدف التحقق من تقارير تفيد بأن توصية انتشرت في مجموعة الأمن الرئاسية بخصوص عدم ارتداء كمامات واقية في حضور ترامب، لأنه لا يحبذ هذا الإجراء للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

 

بالإضافة إلى ذلك، وافقت هذه الوكالة الأمنية في العام الماضي على أن يصبح الرئيس السابق للفريق الأمني للرئيس، أنطوني أورناتو، مستشارا سياسيا للبيت الأبيض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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