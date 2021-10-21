المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد في تركيا

الوكيل الإخباري- أوقفت السلطات الأمنية التركية 15 شخصا مشتبها بهم بالتجسس والعمل لصالح استخبارات الاحتلال الإسرائيلي (الموساد)، عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

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وقالت قناة "تي آر تي" (TRT) التركية "إن الاستخبارات التركية تعقبت شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع "الموساد"، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي".



وأضافت القناة أن شبكة التجسس عملت على جمع معلومات عن طلاب عرب في الجامعات التركية ، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.



ولم تعلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الشبكة، في حين نقلت وسائل إعلام الاحتلال تفاصيل ما جرى للشبكة من وسائل الإعلام التركية.



وبحسب وكالة الأناضول، فقد وجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى الموقوفين تهما بالتجسس وجمع المعلومات والوثائق، والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأحالتهم إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول.

المصدر:الجزيرة