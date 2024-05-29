المدفعية الروسية تدمر مناطق محصنة أوكرانية على محور دونيتسك

الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات مدفعيتها دمرت مناطق محصنة مموهة للجيش الأوكراني على محور دونيتسك.

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وقالت الدفاع الروسية، حسبما نقلت وكالة "تاس"، إنه "خلال أنشطة استطلاعية في أحد قطاعات خط التماس القتالي اكتشف عسكريون من وحدة الاستطلاع مناطق محصنة مموهة وتجمعا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية".



وتابعت الدفاع الروسية أن "بيانات الرصد الموضوعي أكدت تدمير المناطق المحصنة والقضاء على مسلحي الجيش الأوكراني المتواجدين فيها بضربات مدفعية دقيقة"، موضحة أن هذه المهمة نفذتها أطقم مدافع هاوتزر "دي-30" تابعة لفيلق الجيش الأول في مجموعة قوات "الجنوب" الروسية.



وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء عن تحييد نحو 1760 جنديا أوكرانيا وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد على مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.

روسيا اليوم