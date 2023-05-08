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الإثنين، 08-05-2023 12:37 م

المدينة المنورة تودع إمام المسجد النبوي محمد خليل قارئ

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الإمام المكلف بصلاتي التراويح والتهجد سابقًا بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، الشيخ محمد بن خليل قارئ بعد معاناة مع المرض.

ويُعد الشيخ محمد خليل من الأئمة الذين ارتبطت اصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواما عدة برفقة الشيخ محمد أيوب (رحمه الله)، والشيخ أحمد الحذيفي، قبل أن يتم تكليفه إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي عامي ١٤٣٧ و ١٤٣٨ هـ.

ولحِق محمد خليل قارئ بوالده وأخويه أحمد ومحمود بعد أن توفي أحمد في عام ١٤٣٨ قبل عام واحد فقط من وفاة والدهم شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ أواخر عام ١٤٣٩، ثم توفي محمود أواخر ذي القعدة من عام ١٤٤٣، وتوفي محمد اليوم (الاثنين) ١٨ شوال من عام ١٤٤٤ هـ، وتقرر أن يُصلى عليه بعد مغرب اليوم بالمسجد النبوي الشريف.

عكاظ

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