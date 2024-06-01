المرشح الرئاسي الأمريكي كينيدي يدين قرار بايدن بشأن أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أدان المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي قرار الرئيس جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية، واصفا هذه الخطوة بأنها "تصعيد مجنون".



وكتب كينيدي جونيور عبر منصة "إكس": "تصعيد مجنون آخر من جانب إدارة بايدن هو إعطاء أوكرانيا الإذن بضرب الأهداف في روسيا باستخدام أسلحتنا".

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وأكد ممثل البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل.



وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي: "لقد وجه الرئيس بايدن فريقه مؤخرا للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من مقاطعة خاركوف حتى تتمكن من التصدي لأي هجوم من القوات الروسية"، معتبرة قرار بايدن بأنه غير مسبوق والأول من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا في محاولة منه لتغيير قواعد اللعبة.



كما أشارت الصحيفة إلى أن "الضربات تخص المنطقة القريبة من الحدود مع مقاطعة خاركوف".



قبل ذلك، اقترح أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة The Economist، أن يفكر الحلفاء في الناتو مرة أخرى في مسألة ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا أن تكون قادرة على شن ضربات بأسلحة غربية على أهداف عسكرية تقع في عمق الأراضي الروسية.

روسيا اليوم