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الإثنين، 20-05-2024 11:14 ص

المرشد الإيراني : اعلان الحداد لـ 5 أيام ومحمد مخبر يتولى مهام الرئاسة

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الوكيل الإخباري - أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

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وأضاف أن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الراحل، يتولى مهام الرئاسة وفقًا للبند 131 من الدستور الإيراني.


وأشار إلى أن على النائب الأول ورئيس السلطة القضائية والبرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد.


وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي عبر اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم يوم أمس الأحد.

 

وكانت قد اكدت الرئاسة الإيرانية اليوم الاثنين مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران أمس الأحد.

واعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني عن العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا نقل هذه الجثامين إلى مدينة تبريز.

 




 

 


 

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