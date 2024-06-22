المرصد السوري: طائرات مجهولة تضرب أهدافاً قرب الحدود العراقية

الوكيل الإخباري- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات مجهولة ضربت في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) أهدافاً بالقرب من الحدود السورية العراقية.

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وتحدث المرصد، ومقره بريطانيا، عن انفجار ضخم، وقال إنه سُمِعَ صوت تحليق طائرات في نفس الوقت في بلدة السكرية بريف البوكمال على الحدود السورية العراقية.



وقال رئيس المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «الأنباء الألمانية» إن المنطقة تخضع بشكل أساسي لسيطرة الميليشيات الإيرانية والموالية لإيران.



وأفادت مصادر في محافظة دير الزور في وقت سابق بأن قصفًا جويًا أميركيًا استهدف قافلة سيارات في بلدة السكرية على الحدود السورية العراقية.

وقالت المصادر إن النيران اندلعت في عدد من السيارات، كما سُمِعَ دوي انفجارات في المكان.



وقال المرصد إنه لم يُعرَف بعد ما إذا كانت الضربة قد استهدفت أفرادًا كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة وكذلك شاحنة تحمل ذخيرة.



وتم نشر القوات الأميركية في سوريا في عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم الآخرين في القتال ضد تنظيم «داعش» المتطرف.





الشرق الأوسط



