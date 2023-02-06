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الإثنين، 06-02-2023 09:46 ص

المساجد في تركيا تستقبل المتضررين من الزلزال.. ورحلات عاجلة للراغبين بالتوجه للمناطق المنكوبة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الشؤون الدينية التركية إنه بإمكان الأشخاص الذين تضررت منازلهم من الزلزال البقاء في المساجد، فيما أعدت الخطوط الجوية التركية رحلات عاجلة للراغبين بالسفر إلى مناطق الزلزال.

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وقال يحيى أوستيون المتحدث باسم الشركة، اليوم الاثنين، إن الخطوط الجوية التركية تستعد لرحلات إضافية للأشخاص الراغبين في السفر إلى منطقة الزلزال.


موضحا: "نعد رحلات إضافية من أجل النقل السريع لمجموعات الإغاثة إلى المنطقة ولمواطنينا الذين يرغبون في مقابلة أحبائهم. ونمنح الحق في إلغاء أو تغيير الرحلات الجوية مجانا لضيوفنا المسافرين إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

ووقع زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 04:17 في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ، توفي 76 شخصا في 7 مقاطعات، وأصيب 440.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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