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الثلاثاء، 15-02-2022 06:50 م

المستشار الألماني يدعو إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية تراعي مبادئ الطرفين

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الوكيل الاخباري - أقر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بوجود انقسام في المواقف بين روسيا والغرب حيال قضايا عديدة، بينها مسألة توسع حلف شمال الأطلسي، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى تسوية.

وحسب ما نقلت وكالة "دوتشيه فيليه" الألمانية، قال شولتس، بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، "تتمثّل مهمتنا بإيجاد تفاهم سياسي دون أن يتخلى أي طرف عن مبادئه في إطار ذلك، هذه هي القيادة السياسية"، واعتبر أن إعلان انسحاب قوات روسية من على الحدود الأوكرانية يشكل "إشارة جيدة".

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