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الثلاثاء، 06-12-2022 06:54 م

المسعفون ينضمون إلى الاضرابات في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن اتحاد GMB أن أكثر من 10 آلاف مسعف سيضربون في إنجلترا وويلز، نهاية ديسمبر، احتجاجا على التضخم وتدني الأجور في البلاد، بسبب العقوبات التي فرضتها لندن وحلفاؤها ضد روسيا.

وقال اتحاد GMB وهو نقابة عمالية عامة في بريطانيا على "تويتر": "سيضرب المسعفون يومي 21 و28 ديسمبر".

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وكشفت النقابة في وقت سابق أن أكثر من 10 آلاف عامل صوتوا على إجراء إضراب من أجل زيادة الرواتب.


وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل العديد من موظفي الحكومة، أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر حتى السابع من يناير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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