الخميس 15-12-2022
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الخميس، 15-12-2022 12:07 م

المعارضة التركية تدعو إلى تجمع جماهيري أمام بلدية اسطنبول

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الوكيل الاخباري- دعت المعارضة التركية إلى تجمع جماهيري أمام بلدية اسطنبول الكبرى الساعة 4 مساء اليوم الخميس، رفضا لقرار سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، ومنعه من العمل السياسي.

وسيقود هذا التجمع، رؤساء ستة أحزاب معارضة كبيرة في تركيا، هم: كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وميرال آكشينير، رئيسة حزب الخير القومي، وعلي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (المنشق عن الحزب الحاكم العدالة والتنمية)، وأحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل (المنشق عن الحزب الحاكم العدالة والتنمية)، وتيميل كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي (الديني المحافظ)، وغولتيكين أويسال، رئيس (الحزب الديمقراطي)، بالإضافة إلى 10 رؤساء بلديات ولايات كبرى في تركيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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