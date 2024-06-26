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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 26-06-2024 10:31 ص

المعارضة الكينية تدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المالية

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الوكيل الاخباري- اتهم رائيلا أودينغا زعيم ائتلاف المعارضة الكينية "أزيميو لا أوموجا" ورئيس الوزراء السابق حكومة بلاده بقتل المحتجين على زيادة الضرائب، داعيا لسحب مشروع قانون المالية.

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وجاء في بيان للائتلاف نشر في صفحة رائيلا أودينغا على منصة "أكس": "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أبنائها فقط لأنهم يطلبون الغذاء وفرص العمل والإصغاء إليهم. لذلك يجب أن تتوقف الشرطة على الفور عن إطلاق النار على المحتجين غير المسلحين الأبرياء الذين يطالبون من الدولة بتقديم ضمانات لمستقبل أفضل.

وأضاف أن الشرطة الكينية تعتقل وتلاحق أطفالا "يريدون فقط أن يسمع أحد إلى موقفهم من السياسة الضريبية". وعبر عن موقفه أنه بدلا من الإصغاء للشباب يرفض المسؤولون في الحكومة كل رأي ويسخرون منه ويسكتون كل من يعارضهم "بالقتل".

وفي وقت سابق أفادة قناة KTN News بأن رائيلا أودينغا يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل في الوضع في كينيا حيث تحولت الاحتجاجات الواسعة إلى أعمال شغب جماعية.

 




 

 


 

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