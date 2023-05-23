الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

بريطانيا: ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ 32446 أسرة خلال شهر نيسان

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

3352 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الملكة رانيا تكشف خلال حفل "حنّاء رجوة" عن وعد قطعته لجلالة الملك الحسين بن طلال

الثلاثاء، 23-05-2023 10:12 ص

المعارضة تفوز بمعظم مقاعد البرلمان في تيمور الشرقية

image (24)


الوكيل الإخباري - فاز حزب المعارضة في تيمور الشرقية، بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأحد، ما يعني عودة المناضل من أجل الاستقلال، زانانا غوسماو، كرئيس للوزراء.

اضافة اعلان

 

وأظهرت النتائج النهائية لفرز الأصوات التي نشرتها لجنة الانتخابات الوطنية اليوم الثلاثاء، فوز حزب المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية، بـ41 % من الأصوات،

وحصل على 31 مقعداً من أصل 65 في البرلمان الوطني. وحصل حزب الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة الحاكم، على 25 % من الأصوات ما منحه 19 مقعداً، ووعد الحزب بقبول نتيجة الانتخابات.


وفاز الحزب الديموقراطي بستة مقاعد، وحزب خونتو المتمركز في المناطق الريفية بخمسة مقاعد، وحزب التحرير الشعبي بأربعة مقاعد.

 

وشارك نحو 17 حزباً في الانتخابات. وطلب منهم ضم سيدة في كل مركز ثالث على الأقل في قائمتهم الحزبية، وتم تخصيص مقاعد للأحزاب التي تحصل على 4 % من الأصوات.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646c9a894c59b70ba25b67a0

رئيسة مولدوفا: سنعتقل بوتين إن زارنا

646c91a14c59b703d57a0001

الأمير هاري يخسر دعوى قضائية لصالح الحكومة البريطانية

image - 2023-05-23T131157.640

ربع الألمان فقط يرون مستشارهم قائداً قوياً

270117_5_1684836362

بريطانيا: ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي

646c7f3b423604379c778772

بكين: التعاون الروسي الصيني غير موجه ضد أطراف ثالثة

646c877b42360424534722c4

مدفيديف يلتقي رئيس لاوس

أخبار متعلقة
image - 2023-05-17T103428.178

المرأة التركية تسجل أعلى نسبة تمثيل برلماني لها في تاريخ الجمهورية

644a0f574c59b770b313d464

ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

image - 2023-04-27T085032.278

بايدن يعتبر ترامب خطراً على الديمقراطية الأمريكية

7702967365768303

بعد ترشحه.. الحزب الجمهوري يتهم بايدن بـ"الانفصال عن الواقع"

6447d33c4236041d1971a173

بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات

12fd54e3-a62b-49d0-9e0c-5f4ead632de5

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش